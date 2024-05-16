Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Одним из самых популярных событий стал осенний интеллектуальный квест «Эко-марафон» Экологическое волонтёрство становится всё более привлекательным и популярным видом добровольческой деятельности среди молодёжи Москвы.
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