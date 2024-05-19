Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы.

В нашем детском саду т прошли мероприятия, посвященное дню Великой Победы. Воспитатели нашего сада рассказали детям о важных моментах нашей истории, доступно объяснили, что такое День Победы, почему мы так свято к нему относимся, почему это радостный праздник со слезами на глазах, почему нам нельзя его забывать, что героями были все: не только вели .