Премьер-министр Эстонии, руководитель либеральной Партии реформ, член попечительского совета брюссельского аналитического центра "Друзья Европы" и член консультативного совета Женского экономического форума, член Европейского совета по международным отношениям, функционер организаций "Европейская либеральная молодёжь" и "Глобальные молодые лидеры", член совета Европейского форума по возобновляемым источникам энергии, экс-депутат Европарламента и член Эстонского гольф-клуба, юрист Кая Каллас (сорокапятилетняя некрасивая закомплексованная тётка) призвала запретить выдавать россиянам туристические визы.