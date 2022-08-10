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Премьер Эстонии призвала Евросоюз прекратить «выдачу туристических виз русским»

Премьер Эстонии призвала Евросоюз прекратить «выдачу туристических виз русским»

Премьер-министр Эстонии, руководитель либеральной Партии реформ, член попечительского совета брюссельского аналитического центра "Друзья Европы" и член консультативного совета Женского экономического форума, член Европейского совета по международным отношениям, функционер организаций "Европейская либеральная молодёжь" и "Глобальные молодые лидеры", член совета Европейского форума по возобновляемым источникам энергии, экс-депутат Европарламента и член Эстонского гольф-клуба, юрист Кая Каллас (сорокапятилетняя некрасивая закомплексованная тётка) призвала запретить выдавать россиянам туристические визы.

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