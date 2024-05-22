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Игра на внимание «Найди все объекты на картинке»

Игра на внимание «Найди все объекты на картинке»

Рути предлагает проверить наблюдательность! 123RF/legion-media.ruЭта развивающая игра не только дает детям множество преимуществ для развития интеллекта, но и позволяет весело провести время где угодно: дома, в дороге или даже в очереди ко врачу.

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