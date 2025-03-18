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Царьград

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"С таким ещё никто не сталкивался": Что случилось с бойцами операции "Поток". Откровения военврача

"С таким ещё никто не сталкивался": Что случилось с бойцами операции "Поток". Откровения военврача

Военные медики разработали уникальный метод лечения участников операции "Поток"После того, как русские бойцы провели уникальную секретную операцию "Поток", им понадобилась срочная медицинская помощь.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи Спаси и Сохрани их всех🙏🙏🙏
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