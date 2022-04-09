Гэри Трент и Трэй Янг – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

Гэри Трент и Трэй Янг – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 8 апреля. Топ-10 возглавили Гэри Трент («Торонто») и Трэй Янг («Атланта»).

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