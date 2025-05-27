Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Аффтар, явно, мигрант. Совершенно не в ладу с падежами русскому языке.«Никаких жён, баб...
  • Валерий Кривошеев
    Вообще непонятно какие проблемы с мигрантами? Все мешают в одну кучу, чтобы было ещё непонятнее. Есть трудовые мигран...«Никаких жён, баб...
  • demyr150648
    А кто там министриком?Ей пытались помеш...

Ты ещё крепкий старик, Розенбом!

Ты ещё крепкий старик, Розенбом!

Виктор Мараховский пишет, что пенсии в итоге отменят. Через уменьшение размера, разумеется, а не через формальную отмену — то есть пенсия будет, но, допустим, 3000 рублей в месяц на наши деньги (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх