Ты ещё крепкий старик, Розенбом!

Виктор Мараховский пишет, что пенсии в итоге отменят. Через уменьшение размера, разумеется, а не через формальную отмену — то есть пенсия будет, но, допустим, 3000 рублей в месяц на наши деньги (ссылка).
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