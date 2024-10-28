Главарей РДК обвинили в убийстве мирных жителей Брянской области

Боевиков «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в России террористической и запрещена) обвиняют в убийстве мирных жителей Брянской области, сообщает корреспондент «Известий» из зала 2-го Западного окружного военного суда, где начался заочный процесс над пятью участниками группировки.