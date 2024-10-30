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В Китае рассказали о «внутренней движущей силе» в отношениях с Россией

В Китае рассказали о «внутренней движущей силе» в отношениях с Россией

Отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу. На них не влияют изменения в мире, они не терпят внешнего вмешательства, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, пишет РИА Новости.

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