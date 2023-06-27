В Тотьму - в гости к Ивану Кускову, исследователю русской Америки

Поедемте в Тотьму? Я б каждые выходные каталась! Это чудесное теплое чувство, когда пролетаешь (простите, Гибдд, я аккуратно и в разрешённых пределах) мост через красавицу-Сухону - и тут же возникают стройные свечи храмов тотемского барокко.