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В Тотьму - в гости к Ивану Кускову, исследователю русской Америки

В Тотьму - в гости к Ивану Кускову, исследователю русской Америки

Поедемте в Тотьму? Я б каждые выходные каталась! Это чудесное теплое чувство, когда пролетаешь (простите, Гибдд, я аккуратно и в разрешённых пределах) мост через красавицу-Сухону - и тут же возникают стройные свечи храмов тотемского барокко.

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