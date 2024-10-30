Кадыров раскрыл потери ВСУ при ответном ударе по генштабу в Киеве: «Возмездие»

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что удары российского беспилотника по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве стали «возмездием» за атаку украинского дрона по зданию Российского университета спецназа в Гудермесе.
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