Кадыров раскрыл потери ВСУ при ответном ударе по генштабу в Киеве: «Возмездие»

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что удары российского беспилотника по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве стали «возмездием» за атаку украинского дрона по зданию Российского университета спецназа в Гудермесе.