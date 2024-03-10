В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

По словам обозревателя, настойчивость российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом уничтожить американские ЗРК, значительно лишив Украину способности закрывать небо.
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