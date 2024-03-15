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VerSous 2024: в московском Экспоцентре пройдет уникальная выставка и форум

VerSous 2024: в московском Экспоцентре пройдет уникальная выставка и форум

В Экспоцентре Москвы 19-21 марта 2024 года пройдет уникальное событие — VerSous. Это одновременно выставка и форум, которые объединяют презентации инновационных бизнес-форматов, культурные гастрономические традиции из разных стран и международный фестиваль кофе.

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