VerSous 2024: в московском Экспоцентре пройдет уникальная выставка и форум

В Экспоцентре Москвы 19-21 марта 2024 года пройдет уникальное событие — VerSous. Это одновременно выставка и форум, которые объединяют презентации инновационных бизнес-форматов, культурные гастрономические традиции из разных стран и международный фестиваль кофе.