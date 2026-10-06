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Регионы России

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Игорь Корнеев призвал порадоваться за Лионеля Месси перед прощальным матчем

Игорь Корнеев призвал порадоваться за Лионеля Месси перед прощальным матчем

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» выразил слова поддержки Лионелю Месси, который 7 октября проведёт прощальный матч за сборную Аргентины.

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