Дмитриев раскрыл темы беседы с Уиткоффом в Вашингтоне

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсуждал тему редкоземельных металлов (РЗМ) со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время встречи Вашингтоне.
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