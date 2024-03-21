Рынок китайских акций категории A-shares возвращается в нормальное русло

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Рынок китайских акций категории A-shares вновь привлекает внимание иностранных инвесторов. Растущий интерес иностранных инвесторов к акциям материкового Китая (их вложения в китайские акции категории A-shares в последнее время увеличились) можно объяснить очевидной ценностью акций и продолжающимися усилиями Китая по оптимизации структуры своего рынка капитала, говорят знатоки рынка и эксперты.