Рынок китайских акций категории A-shares возвращается в нормальное русло

Рынок китайских акций категории A-shares вновь привлекает внимание иностранных инвесторов. Растущий интерес иностранных инвесторов к акциям материкового Китая (их вложения в китайские акции категории A-shares в последнее время увеличились) можно объяснить очевидной ценностью акций и продолжающимися усилиями Китая по оптимизации структуры своего рынка капитала, говорят знатоки рынка и эксперты.
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