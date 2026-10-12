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Царьград

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"Отступление, наступление и стратегия": Подпольщик рассказал, какую именно войну ведут русские

"Отступление, наступление и стратегия": Подпольщик рассказал, какую именно войну ведут русские

Некоторые считают, что обстановка на фронте становится хуже для наших парней. Но подпольщик Сергей Лебедев объяснил, почему на ЛБС для нас ничего не меняется в худшую сторону.

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