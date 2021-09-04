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Китайские медиа: Не удивляйтесь, если в ближайшее время у боевиков за пределами Афганистана увидите американские карабины M4, винтовки M16 или ПТРК

Китайские медиа: Не удивляйтесь, если в ближайшее время у боевиков за пределами Афганистана увидите американские карабины M4, винтовки M16 или ПТРК

В китайских СМИ пытаются проанализировать ситуацию с рынком вооружений, который может претерпеть изменения в связи с попаданием в руки к талибам (*террористическая организация, запрещённая в России) огромных объёмов оружия и военной техники.

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