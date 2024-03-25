Миллиардер Илон Маск заявил о разработке импланта для слепых Ирэн ОрлонскаяВеликий предприниматель и изобретатель Илон Маск недавно объявил о запуске нового проекта под названием Blindsight, который представляет собой разработку нейрочипов, способных помочь восстановить зрение у слепых людей.