Миллиардер Илон Маск заявил о разработке импланта для слепых Ирэн ОрлонскаяВеликий предприниматель и изобретатель Илон Маск недавно объявил о запуске нового проекта под названием Blindsight, который представляет собой разработку нейрочипов, способных помочь восстановить зрение у слепых людей.
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