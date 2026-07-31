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Карчаа обвинил Запад в провоцировании ядерного инцидента на Запорожской АЭС

Карчаа обвинил Запад в провоцировании ядерного инцидента на Запорожской АЭС

Атаки украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) являются частью заранее спланированной западной провокации, конечная цель которой — втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией.

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