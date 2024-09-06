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Путин заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Как на это отреагировали Трамп и Белый дом?

Путин заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Как на это отреагировали Трамп и Белый дом?

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что прежде фаворитом Москвы на американских выборах был Джо Байден, однако после его выбывания из гонки «поддержка» России перейдет к его преемнице, Камале Харрис.

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Комментарии
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М
Мария
Путин говорил совершенно искренне. Дебилка в роли Президента США нам гораздо выгоднее, чем умный враг.
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17 час.

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