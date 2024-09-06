Путин заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Как на это отреагировали Трамп и Белый дом?

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что прежде фаворитом Москвы на американских выборах был Джо Байден, однако после его выбывания из гонки «поддержка» России перейдет к его преемнице, Камале Харрис.