ОСТАВЛЕННАЯ ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОСЫПАЛАСЬ СРЕДИ НОЧИ: "НАМ НУЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ"

Не,скорее она мужа спрашивала:"А не пора ли на остров убежать?"

ВМ

Виктор Максименко

Еврейская семейка угробила миллион украинцев а вероятно и Украину. Я думаю им есть повод беспокоиться за своё будущее им это не простят.