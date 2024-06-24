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ОСТАВЛЕННАЯ ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОСЫПАЛАСЬ СРЕДИ НОЧИ: "НАМ НУЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ"

ОСТАВЛЕННАЯ ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОСЫПАЛАСЬ СРЕДИ НОЧИ: "НАМ НУЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ"

Жена и.о. президента Украины Елена Зеленская заявила, что просыпалась среди ночи с мыслями, что не справится со сложившейся ситуацией в стране.

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Комментарии
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Eduard
Не,скорее она мужа спрашивала:&quot;А не пора ли на остров убежать?&quot;
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5 час.
ВМ
Виктор Максименко
Еврейская семейка угробила миллион украинцев а вероятно и Украину. Я думаю им есть повод беспокоиться за своё будущее им это не простят.
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3 час.

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