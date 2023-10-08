С какой целью на крышке с оливковым маслом присутствует заглушка, для чего она нужна Алёна Юрьева Многие из нас, открывая новую бутылку оливкового масла, часто недоумевают относительно той небольшой заглушки, которую приходится удалять перед использованием продукта.