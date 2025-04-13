Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 домов

Землетрясение на востоке Таджикистана частично разрушило 17 домов. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.
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