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Царьград

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Прошло исследование: в Гренландии ледяной щит трескается быстрее, чем раньше

Прошло исследование: в Гренландии ледяной щит трескается быстрее, чем раньше

Увеличение числа трещин может привести к обрушению и подъему уровня моря.Исследования учёных из США и Великобритании показали значительное увеличение как частоты, так и размеров крупных трещин в ледниковом щите Гренландии с 2016 по 2021 годы.

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