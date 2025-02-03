Прошло исследование: в Гренландии ледяной щит трескается быстрее, чем раньше

Увеличение числа трещин может привести к обрушению и подъему уровня моря.Исследования учёных из США и Великобритании показали значительное увеличение как частоты, так и размеров крупных трещин в ледниковом щите Гренландии с 2016 по 2021 годы.
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