Пожар уничтожил легендарный «Шалаш Ленина»: кто понесет ответственность Татьяна СергееваВ ночь на 21 ноября в городе Сестрорецке, расположенном неподалеку от Санкт-Петербурга, произошел инцидент, который потряс местное сообщество.
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