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Пожар уничтожил легендарный «Шалаш Ленина»: кто понесет ответственность

Пожар уничтожил легендарный «Шалаш Ленина»: кто понесет ответственность

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