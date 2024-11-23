Коллектив УралВагонЗавода получил восьмую государственную награду. Награду вручил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Коллектив УралВагонЗавода получил восьмую государственную награду. Награду вручил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свежие комментарии