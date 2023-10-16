В Новосибирске толпа устроили шумные ночные разборки на Первомайке

На место выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и даже скорая помощь.Жители улицы Одоевского в Первомайском районе Новосибирска пожаловались на толпу людей, которая устроила ночные разборки во дворе дома №1/10.
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