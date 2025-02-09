Законопроект о сокращенной рабочей неделе внесен в Госдуму

Предлагается накануне выходных дней сократить рабочий день на час при пятидневной работе Как пишет ТАСС, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели.