Идут по жизни танцуя: хореографический конкурс StarKids стартовал в Уссурийске

Сегодня, 20 октября в ДК "Дружба" проходит отборочный день танцевального конкурса StarKids (6+). Яркие и зажигательные детские танцевальные коллективы Приморья представили свои лучшие номера, которые можно будет увидеть в субботу, 21 октября, во время гала-концерта (6+) в честь 85-летия Приморского края.