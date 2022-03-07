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Предприимчивые волынские националисты придумали «народное супероружие» по-украински

Предприимчивые волынские националисты придумали «народное супероружие» по-украински

В украинском городе Луцке, областном центре Волынской области, местные националисты создали «оружие возмездия», которым собрались останавливать российскую армию.

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