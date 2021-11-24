Кокорин может перейти в клуб из Катара

Нападающий Александр Кокорин может зимой покинуть «Фиорентину». Как передает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, российский футболист, не входящий в планы главного тренера Винченцо Итальяно, может продолжить карьеру в клубе из России или Катара.
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