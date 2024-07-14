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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уругвай занял 3-е место на Кубке Америки впервые за 20 лет. В 2011-м команда была чемпионом

Уругвай занял 3-е место на Кубке Америки впервые за 20 лет. В 2011-м команда была чемпионом

Команда Марсело Бьелсы финишировала третьей на турнире впервые с 2004 года. В 2011-м Уругвай становился чемпионом Кубка Америки.

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