Артиллеристы Северного флота применили в Заполярье «Гвоздики» и «Грады»

Артиллеристы армейского корпуса Северного флота провели практические занятия с боевой стрельбой из САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град» на одном из военных полигонов в Заполярье, сообщили 26 января в пресс-службе Северного флота, предоставив видео занятий.
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