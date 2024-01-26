Артиллеристы Северного флота применили в Заполярье «Гвоздики» и «Грады»

Артиллеристы армейского корпуса Северного флота провели практические занятия с боевой стрельбой из САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град» на одном из военных полигонов в Заполярье, сообщили 26 января в пресс-службе Северного флота, предоставив видео занятий.