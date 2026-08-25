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Украинский фронт, главное за сутки: ГрВ «Днепр» начала наступление на Запорожье, а «Север» — на Киев

Украинский фронт, главное за сутки: ГрВ «Днепр» начала наступление на Запорожье, а «Север» — на Киев

  1643-й день спецоперации. Британия фактически передает бандеровцам технологию для производства ракет SCALP Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Новоконстантиновка/Перше Травня Сумской области, бойцы ГрВ «Центр» освободили Кучеров Яр (Добропольское направление, ДНР), а штурмовики-дальневосточники выбили врага из села Долинка (Ореховское направление, Запорожская область).

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