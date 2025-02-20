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Россиян призывают есть сырое мясо и заниматься сексом, чтобы жить дольше. Что такое «диета хищников» и опасна ли она?

Россиян призывают есть сырое мясо и заниматься сексом, чтобы жить дольше. Что такое «диета хищников» и опасна ли она?

Хотя в интернете существует такое количество странных советов на тему здорового образа жизни, что кажется, будто современного человека уже ничем не удивить, некогда популярный блогер Lee Kei все-таки сумел привлечь к себе внимание своими сомнительными рекомендациями.

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