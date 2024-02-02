Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела о совершении в Ленинградской области противоправных действий таксистом в отношении ребенка

В следственных органах СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении водителя такси, который во время поездки совершил преступление против половой неприкосновенности малолетнего пассажира.
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