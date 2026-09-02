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Газета.ру

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Путин заявил, что нельзя допустить депопуляции Дальнего Востока

Путин заявил, что нельзя допустить депопуляции Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить депопуляции Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

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