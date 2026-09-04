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Царьград

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Кобяков: Украину ждет вымирание, спасти страну может только Россия

Кобяков: Украину ждет вымирание, спасти страну может только Россия

Советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на пресс-брифинге заявил, что Украина пересекла роковую черту, за которой начинается необратимая демографическая катастрофа.

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