Омбудсмен Кокаев запросил проверку подозрительного похищения в Твери

Омбудсмен Северной Осетии Артур Кокаев обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить информацию о похищении 21-летней девушки в Твери 2 сентября 2026 года и её принудительном вывозе в Владикавказ, сопровождавшемся насилием и угрозами.