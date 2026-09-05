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Царьград

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Омбудсмен Кокаев запросил проверку подозрительного похищения в Твери

Омбудсмен Кокаев запросил проверку подозрительного похищения в Твери

Омбудсмен Северной Осетии Артур Кокаев обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить информацию о похищении 21-летней девушки в Твери 2 сентября 2026 года и её принудительном вывозе в Владикавказ, сопровождавшемся насилием и угрозами.

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