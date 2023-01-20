Бен Симмонс попытался исполнить постер-данк через Дарио Шарича

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов встречи с «Финиксом». На первых минутах матча Симмонс попытался исполнить постер-данк через форварда «Санз» Дарио Шарича, который остановил австралийца с помощью нарушения правил.