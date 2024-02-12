Министра обороны США вновь положили в больницу, на этот раз Байдену и конгрессу он сообщил

Нашла своё подтверждение информация об очередной госпитализации министра обороны США. Пресс-служба Пентагона в своём релизе подтвердила курсирующие в СМИ и блогосфере слухи о том, что Ллойда Остина снова положили в больницу.
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