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Министра обороны США вновь положили в больницу, на этот раз Байдену и конгрессу он сообщил

Министра обороны США вновь положили в больницу, на этот раз Байдену и конгрессу он сообщил

Нашла своё подтверждение информация об очередной госпитализации министра обороны США. Пресс-служба Пентагона в своём релизе подтвердила курсирующие в СМИ и блогосфере слухи о том, что Ллойда Остина снова положили в больницу.

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