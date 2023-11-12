Украине нужен свой де Голль: президентская кампания Залужного началась (ВИДЕО)

На Украине всерьёз обсуждают выдвижение Залужного в президенты. Идею сделать главкома ВСУ главой государства поддержал в эфире украинского ТВ генерал-майор Марченко.
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