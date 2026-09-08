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Разин о 21-летнем Козлове: «Андрей – талантливый парень. По меркам КХЛ он заиграет – и заиграет очень хорошо»

Главный тренер « Металлурга »  Андрей Разин  высказался о потенциале 21-летнего форварда  Андрея Козлова .

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