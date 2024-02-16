Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 1,5 млрд рублей

Новая экранизация одноименного романа подстегнула и продажи самой книги Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" заработала в российском прокате более 1,5 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.
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