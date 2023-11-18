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Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 24 по 26 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам Первый этап Рука, Финляндия Расписание гонок 24 ноября, пятница Спринт, мужчины и женщины Квалификация – 10:00, финалы – после 13.

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