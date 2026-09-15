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Sen. Rick Scott announces 'Rescuing America' plan for affordability

Sen. Rick Scott, R-Fla., said he is launching a plan to help the U.S. face its affordability issues as the country heads into the midterm elections.

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