Sen. Rick Scott announces 'Rescuing America' plan for affordability

Sen. Rick Scott, R-Fla., said he is launching a plan to help the U.S. face its affordability issues as the country heads into the midterm elections.
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