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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Липецкая область запустила новый инвестиционный портал

Липецкая область запустила новый инвестиционный портал

ЛИПЕЦК, 21 ноября, ФедералПресс. В Липецкой области запустили новый инвестиционный портал. Благодаря удобному интерфейсу потенциальный инвестор может не только познакомиться с регионом, но и подобрать площадку для ведения бизнеса и узнать о действующих льготах.

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