Липецкая область запустила новый инвестиционный портал

ЛИПЕЦК, 21 ноября, ФедералПресс. В Липецкой области запустили новый инвестиционный портал. Благодаря удобному интерфейсу потенциальный инвестор может не только познакомиться с регионом, но и подобрать площадку для ведения бизнеса и узнать о действующих льготах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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