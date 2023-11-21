Липецкая область запустила новый инвестиционный портал

ЛИПЕЦК, 21 ноября, ФедералПресс. В Липецкой области запустили новый инвестиционный портал. Благодаря удобному интерфейсу потенциальный инвестор может не только познакомиться с регионом, но и подобрать площадку для ведения бизнеса и узнать о действующих льготах.