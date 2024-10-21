На Кубани ребенку-инвалиду не выдавали ходунки и поручни для реабилитации

На Кубани ребенку-инвалиду не выдавали ходунки и поручни для реабилитацииВ Краснодарском крае 9-летний ребенок-инвалид не обеспечивался необходимыми техническими средствами для реабилитации, которые ему были положены согласно индивидуальной программе.
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