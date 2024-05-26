Оскар Пиастри: Меня не волнует мой результат на финише в Монако

Оскар Пиастри: Меня не волнует мой результат на финише в МонакоMcLarenАвстралийский пилот McLaren Оскар Пиастри рассказал о своем настрое на гонку в Монако, которую он начнет со второй позиции на стартовой решетке.
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